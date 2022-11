90 gestolen fietsen ontdekt in Roeselare: man (47) aangehouden

In Roeselare is een man (47) aangehouden die verdacht wordt van de diefstal van maar liefst 90 fietsen.

Volgens de politie had de man zijn actieterrein in de "zeer ruime omgeving".

Huiszoekingen op 2 locaties

Bij een huiszoeking woensdag in de Sint-Alfonsiusstraat in Roeselare heeft de politie 60 elektrische fietsen aangetroffen. Op een andere locatie, in een garage in de Glazeniersstraat, werden opnieuw 30 elektrische fietsen ontdekt.

Volgens de politie gaat het om alle soorten van fietsen: koersfietsen en mountainbikes. De verdachte is aangehouden.

De politie van de zone RIHO probeert de eigenaars van de fietsen op te sporen.