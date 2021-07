90% minder Britten in Ieper, minister Demir wil -van zodra het weer kan- de Westhoek promoten in Groot-Brittannië

In Ieper is het aandeel toeristen uit Groot-Brittannië, en bij uitbreiding de hele Commonwealth, vorig jaar met 90% teruggevallen. Ook dit jaar ziet het er bijzonder slecht uit, vooral omdat Britse toeristen hier nog altijd niet welkom zijn.

Groot-Brittannië kleurt op onze coronakaart donkerrood.

Vlaanderen gaat wel zo snel mogelijk de Westhoek promoten bij Britse toeristen, van zodra het weer kan. Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir geantwoord aan Vlaams parlementslid Emmily Talpe, ook burgemeester van Ieper. Vlaanderen wil onder meer uitpakken met een pas voor toeristen, waarmee ze tegen grote korting heel wat attracties en musea in de Westhoek kunnen bezoeken. Eind volgende week bespreekt het Overlegcomité de situatie in Groot-Brittannië. Al zeker tot dan zijn Britse toeristen hier nog niet welkom.

Emmily Talpe, Vlaams parlementslid: “Op dit moment kunnen we geen mirakels verrichten, maar we moeten aandachtig zijn en klaarstaan. We moeten de Britten nu al warm maken om straks terug naar Ieper te komen. En zeker die schoolgroepen zijn voor toeristische ondernemers enorm belangrijk.”

Bekijk hieronder het antwoord van de minister: