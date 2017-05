900 kinderen houden fietsbelconcert in Lichtervelde

De Markt van Lichtervelde vulde zich met kinderen van de vier basisscholen in Lichtervelde. Met een fietsbelconcert sluiten ze een intensieve verkeersweek af. "We hebben heel de week activiteiten gedaan rond dode hoek rond inderdaad de sensibilisering, rond de fietsen inderdaad ook labelen met de steun van de politie. Het was een fantastische week", aldus Steven Bogaert, schepen van Mobiliteit in Lichtervelde.

Tijdens de verkeersweek reden er geen auto’s in de straat van de school. De gemeente evalueert het proefproject en gaat na of dat ook in de toekomst nog kan.