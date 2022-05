9000 fans zingen mee met Preuteleute

Komische band Preuteleute heeft zaterdagavond een uitverkocht Diaz-stadion in Oostende in vuur en vlam gezet. Voor hun 20 ste verjaardag trakteerden Alain en Alain 9000 fans op hun meest foute moppen.

Oostendenaars Tom Vanrijckeghem en Sebastien Dewaele stelden zichzelf de uitdaging om voor een vol voetbalstadion hun grootste show ooit te geven. Dat stadion werd natuurlijk de thuisbasis van KV Oostende, het Diaz-stadion. De twee vrienden zijn uniek met hun schunnige en seksueel getinte liedjes in het plat West-Vlaams.

Ook voor de liefhebbers van de artiesten was het een onvergetelijke avond. Zij vinden dat Preuteleute meer is dan goedkope cafépraat. “De betekenis in hun teksten; dat moeten de mensen onthouden”, zegt een toeschouwer. Vooral in West-Vlaanderen geniet Preuteleute grote populariteit. “Er is niets zo chique als dat, als West-Vlaming. Je kunt trots zijn op zulke mensen”, voegt een andere fan toe.