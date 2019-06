900.000 euro voor restauratie begijnhof Diksmuide

Het begijnhof, dat na de Eerste Wereldoorlog werd heropgebouwd, is sinds 1973 beschermd als landschap en is sinds 2000 een beschermd monument. Maar het binnenplein en de poldertuin verloren door de jaren heen een stuk van hun karakter. "Het doel van de restauratie is om de poldervleugel opnieuw te restaureren naar de oorsprong, de begijnhofhuizen. Dit past in de visie van eigenaar vzw De Lovie, een vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt.”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Meerdere keren verbouwd

Het huidige begijnhof is een ontwerp van architect Viérin. De poldervleugel werd net als de achtergevels en het interieur meerdere keren verbouwd. De woningen worden samengesteld uit kamers en studio’s, sommigen zijn ook rolstoeltoegankelijk. Bij de restauratie zal het oorspronkelijke materiaal van het monument maximaal bewaard worden. Storende aanbouwen, wijzigingen aan de achtergevel en het interieur worden verwijderd.