De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) heeft vrijdagnamiddag een grote hoeveelheid namaakartikelen in beslag genomen bij een kledingzaak in het centrum van Kortrijk.

Tijdens de controle werden in totaal 927 namaak handtassen, riemen en sjaals aangetroffen en in beslag genomen. De coördinatie was in handen van de lokale recherche. Die wil de naam van de kledingzaak niet openbaar maken maar verspreid wel het bericht om duidelijk te maken dat alle vormen van malafide of illegale handel en economie zullen worden aangepakt. Ook in de toekomst zullen dergelijke acties nog plaats vinden.