De Warmathon in Kortrijk was meteen een enorm succes: maar liefst 9828 lopers kwamen samen aan de Sportcampus Lange Munte om rondjes te lopen van zo’n 3 kilometer.

In totaal werd er zo op de Warmathon in Kortrijk 108 793 euro bij elkaar gelopen voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

De Warmathon in Kortrijk was de hele dag live te volgen op MNM, via de radio en te bekijken via de MNM-app. Vanop het Warmathon-podium werden de lopers aangevuurd door de beats van Dj Merlo en de aanmoedigingen van MNM-dj’s Brahim en Tom De Cock. Heel wat lopers kwamen langs in de uitzending bij MNM-dj’s Laura Govaerts, Sander Gillis en Tom De Cock.

