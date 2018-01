99% bestuurders rijdt alcoholvrij tijdens controles PZ Vlas

In de avond en nacht van zaterdag op zondag voerde de politiezone Vlas op vier verschillende locaties controles uit, in totaal legden 129 bestuurders een alcoholtest af, twee daarvan hadden teveel gedronken.

De politie voerde acties aan de Pottelberg in Kortrijk, in de Markebekestraat in Marke, op de Brugsesteenweg in Kuurne en op de Rijksweg in Lendelede.

“In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn alcohol-, drugs- en snelheidscontroles sowieso het ganse jaar door een absolute priortiteit. Maar tijdens deze eindejaars- en nieuwjaarsperiode zijn extra intensieve en gerichte controles in het kader van de BOB-campagne zeker nodig, want het is dé feest- en receptieperiode bij uitstek! Alleen door veel controles te doen wordt de pakkans groter en lopen hardleerse overtreders tegen de lamp. Het overgrote deel van de bestuurders heeft die boodschap duidelijk begrepen”, aldus de politie.

Lees ook: