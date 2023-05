99.000 euro vrijgemaakt voor restauratie Veurnse stadhuis

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele investeert 99.960,85 euro in de verdere restauratie van het stadhuis in Veurne.

De gevel van het Veurnse stadhuis zit al enkele maanden achter stellingen en spandoeken. In Veurne zijn ze zeer tevreden met de premie van de Vlaamse overheid, want zo kunnen ze de gevel en de inkomhal van het stadhuis verder onder handen nemen.

Belangrijke opfrisbeurt

“Het historische Stadhuis is één van de pareltjes in renaissancestijl op onze Grote Markt. Dankzij deze Vlaamse steun krijgt de gevel van het gebouw nu een belangrijke opfrisbeurt. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van Veurne”, reageren André Cambier en Marieke Stubbe van N-VA Veurne.

Cambier is ervan overtuigd dat minister Diependaele een zwak heeft voor het erfgoed in onze provincie. “Het is één van de vele erfgoedprojecten in West-Vlaanderen waarvoor Diependaele deze bestuursperiode centen vrijmaakt. Het is duidelijk dat de minister een boontje heeft voor ons erfgoed”, vertelt hij.