A10 Oostende: auto brandt volledig uit

Zaterdagmorgen brandde langs A10, tussen de afrit Zandvoorde en het binnenrijden van Oostende, een auto volledig uit. De inzittenden konden nog op tijd uitstappen, wel is het voertuig volledig vernield.

Net voor de middag slaagde de bestuurder van de wagen er nog in om zo'n honderd meter voor de Kennedy-rotonde langs de A10 in Oostende de wagen op de pechstrook te parkeren. Alle inzittenden konden uitstappen. Ze probeerden zelf nog om de brand te blussen, maar de vuurhaard was te hevig.

Bij aankomst van de brandweer van Oostende sloegen de vlammen al uit de wagen. Tijdens het blussen moest het verkeer langs de snelweg over één rijstrook passeren. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, maar wellicht ligt een technisch defect aan de basis. De wagen werd getakeld.