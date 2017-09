A11 één week open, geen problemen vastgesteld

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen is die eerste week vlekkeloos verlopen. Ook de procedure om de snelweg af te sluiten voor de Roskambrug over het Boudewijnkanaal is al goed ingeoefend. De nieuwe snelweg is na 4 jaar bouwen de modernste van Vlaanderen.

Het verkeerscentrum past er heel wat primeurs toe voor het zogenoemd dynamisch verkeersbeheer van op afstand. Op het ogenblik dat er iets gebeurt, gaan bijvoorbeeld verklikkers aan het werk en dan wordt de snelheid automatisch aangepast op de borden. Een primeur is ook de Roskambrug die schepen van en naar Zeebrugge moet kunnen doorlaten. Peter Bruyninckx, Vlaams verkeerscentrum: "Het is een primeur in ons land. Nergens in ons land wordt het snelwegverkeer stilgelegd voor een passerend schip. Daar komen heel wat procedures bij kijken. Intussen is de procedure voor de opening van Roskambrug, die nauwelijks 6 minuten duurt, al ruim tien keer toegepast."