A11 afgewerkt, groot feest zaterdag

Het gaat om het grootste wegenbouwproject van de Vlaamse overheid van de laatste jaren. Blikvangers van de 12 km lange snelweg zijn de beweegbare bruggen over het Boudewijnkanaal. De A11 is een belangrijke schakel in de ontsluiting van de Zeebrugse haven. De A11 is in elk geval de duurste snelweg in Vlaanderen.. De aanleg kostte 760 miljoen euro dat komt neer op zo’n 63 miljoen per kilometer. Maar in dat bedrag zitten er ook drie nieuwe aansluitingscomplexen, negen ecopassages voor dieren, een tunnel, een viaduct en 15 kilometer nieuwe fietspaden.

De A11 wordt nu zaterdag feestelijk ingehuldigd. Het zal een groots feest worden voor het brede publiek met onder meer animatie en fietstochten.