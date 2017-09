De A11, de snelweg tussen Brugge en Knokke-Heist, is na drie en een half jaar geopend. 17 jaar werd er over nagedacht, maar vandaag rijden de eerste wagens over de nieuwe snelweg.

De openstelling gebeurt in fases en zal de hele dag in beslag nemen. Het is dus afwachten wanneer het traject echt helemaal opent. Een groot deel van de snelweg tussen Westkapelle over Knokke-Heist en Lapscheure is nu al open.

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen vraagt iedereen om zeer alert te zijn omdat niemand het traject al goed kent.