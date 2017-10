De nieuwe snelweg is na 4 jaar bouwen de modernste van Vlaanderen. Tijdens de openingsmaand september reden een half miljoen wagens over de nieuwe snelweg, gemiddeld zo’n 16.000 auto’s per dag. Wel zal de A11 in de zomermaanden vaker gebruikt worden vanwege het kusttoerisme.

