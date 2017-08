A11 opent op 26 augustus

De duurste autosnelweg van Vlaanderen is zo goed als af. De A11 is de nieuwe snelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Het gaat om een huzarenstukje, want het traject tussen Brugge en Knokke telt drie nieuwe aansluitingscomplexen, negen ecopassages en 15 kilometer aan nieuwe fietspaden. Het paradepaardje zijn de beweegbare bruggen ter hoogte van het Boudewijnkanaal, een unicum in Europa, want nergens anders zijn er beweegbare bruggen geïnstalleerd op een autosnelweg. Het gaat om gevaartes van ruim 850 ton.

Op 26 augustus, enkele dagen voor de opening voor de gewone weggebruikers, is er een feestelijk opening van 11 uur tot 17 uur. Na de officiële inhuldiging van de brug door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) krijgen bezoekers de kans om de nieuwe A11 per fiets, te voet of in een treintje te ontdekken.

De A11 heeft drie doelstellingen: de haven van Zeebrugge beter ontsluiten met het hinterland, de leefbaarheid in de regio vergroten en de ontsluiting voor toerisme. In maart 2014 werd de eerste spadesteek gegeven door toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). De monsterwerken zouden duren tot eind 2017, maar kunnen eind deze zomer al beëindigd worden. Aan het traject van een tiental kilometer hangt een prijskaartje van 674 miljoen euro.