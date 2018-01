AA Gent smeert Club Brugge derde nederlaag aan

Voor de rust vielen er nauwelijks grote doelkansen te noteren in de Ghelamco Arena. Mamadou Sylla kwam tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer, maar het vizier van de AA Gent-spits stond niet op scherp.

Gent op voorsprong

Vijf minuten na rust dreigde het team van Ivan Leko via Brandon Mechele. De verdediger kopte het leer echter van dichtbij over. In de 65e minuut kwam AA Gent op voorsprong. Op hoekschop maakte Franko Andrijasevic er met een krachtige kopbal via de paal 1-0 van.

Twaalf minuten voor affluiten zaten de Buffalo's op rozen. Na licht contact met Stefano Denswil ging Roman Yaremchuk liggen in de zestienmeter, ref Lardot wees naar de stip. Vladimir Gabulov stopte de panalty van Samuel Gigot, maar Samuel Kalu trapte de herneming binnen: 2-0.

Hand van Vanderhaeghe

De bezoekers reageerden meteen. De ingevallen Abdoulay Diaby en Dennis zagen echter hoe Lovre Kalinic en Gigot op de lijn redding brachten. Club Brugge slaagde er niet in de situatie recht te zetten. Yves Vanderhaeghe zet zo zijn indrukwekkende reeks voort in de Ghelamco Arena, sinds zijn overname begin oktober leden de Gentenaars nog geen puntenverlies voor eigen publiek.

In de stand verzuimt blauw-zwart uit te lopen op eerste achtervolger Charleroi, dat zaterdag 1-1 gelijkspeelde tegen Antwerp. Club Brugge telt 57 punten, de Carolo's 46. Anderlecht, derde met 44 punten, gaat om 18u op bezoek bij Standard. AA Gent klimt naar de vierde stek met 39 punten. KV Oostende-Lokeren is om 20u de afsluiter van de speeldag.