Aalbeke: renovatie en uitbreiding voor OC, bibliotheek en conservatorium in kerk

Midden maart wordt het startschot gegeven voor de werken aan het ontmoetingscentrum en de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke. Het OC wordt uitgebreid en grondig gerenoveerd. In de kerk komen een bibliotheek en muziekklassen van het conservatorium.​

Een totale investering van 5.374.000 euro. Tegen september 2022 moet alles afgerond zijn.

Uitbreiding en renovatie van het OC

Het OC van Aalbeke dateert uit 1982 en is toe aan een stevige renovatie. Zo wordt het dak volledig gerenoveerd en worden het buitenschrijnwerk en de tegelvloeren vernieuwd. Er komen ook nieuwe kleedkamers, toiletten en douches. Een nieuwe lift zal toegang geven tot alle niveaus van het OC. De bar en de vestiaire worden vernieuwd en er zal extra kantoorruimte voor het personeel van het OC en het wijkteam zijn. Er komt ook een nieuwe verwarmingsinstallatie en overal energiezuinige LED-verlichting.

Het ontmoetingscentrum krijgt ook een uitbreiding. Naast het ontmoetingscentrum staan 4 leegstaande 19de-eeuwse arbeidershuisjes. De huisjes verkeren in een slechte staat. Ze worden gesloopt en herbouwd in dezelfde stijl, met uitzondering van het achterste huisje dat verdwijnt om plaats te maken voor een groene open ruimte. In die uitbreiding, goed voor 260 m², komen o.a. een muziekzaal voor repetities van de plaatselijke harmonie en het koor en een bijkomende vergaderzaal. Achter de aanbouw wordt een nieuw tuintje voor het OC aangelegd. Het steegje naast de oude huisjes blijft bestaan.

(lees verder onder de foto)

Nevenbestemming voor de Sint-Corneliuskerk

Ook de Sint-Corneliuskerk op Aalbekeplaats ondergaat een grondige transformatie. In de zijbeuken komen namelijk de bibliotheek van Aalbeke en vier muziekklassen van het Conservatorium. Die functies komen over van het oud gemeentehuis. De klaslokalen en de bib zullen toegankelijk zijn vanaf een centrale foyer die ook dienst zal doen als polyvalente ruimte. Daar kunnen lezingen en concerten plaatsvinden, maar ze zal ook als leeszaal bij de bibliotheek gebruikt worden. In de Sint-Corneliuskerk zullen ook nog kerkelijke erediensten gehouden worden. Die zullen plaatsvinden in het voormalig koorgedeelte waar plaats is voor 80 stoelen. Er zullen voornamelijk diensten in intieme sfeer plaatsvinden, zoals de devotie aan Sint-Cornelius.

De buitenstructuur van de kerk blijft zo goed als volledig behouden. De waardevolle brandglasramen worden gerenoveerd en voorzien van een beschermende voorzetbeglazing. In het dak komen nieuwe ramen die daglicht binnentrekken in de centrale foyer. Ook aan de kant van de bibliotheek komen nieuwe ramen en een toegang tot een terras.

De officiële opening van het vernieuwde OC en de kerk is voorzien tegen september 2022.