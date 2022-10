Na de drukke zomer hebben toeristen aan de kust dit weekend nog even van een nazomertje genoten. Ze kwamen er wandelen of een terrasje doen voor de herfst echt in het land is.

In de zon liep de temperatuur op tot zo'n 20 graden. Het is oktober en we kunnen nog altijd genieten van zacht nazomerweer. In het water duiken zit er niet meer in, maar heel wat toeristen zoeken wel het strand op.

Heel wat horecazaken zijn wel dicht. De uitbaters zijn zelf met vakantie na de topzomer. Wie wel nog zijn terras heeft buitenstaan moet vandaag een tandje bijsteken.