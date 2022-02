Aan duizenden euro's gestolen in Lab9 Roeselare

In de Lab9 winkel in de Ooststraat in Roeselare hebben dieven afgelopen nacht ingebroken. Verschillende demotoestellen zijn weg.

Deze ochtend was het schrikken voor de medewerkers van Lab9 in Roeselare. Het glas van de voordeur was volledig verbrijzeld en demotoestellen zijn gestolen.

Geen camerabeelden

De feiten zouden rond 4 à 5 uur deze ochtend gebeurd zijn. Politie en het labo zijn ter plaatse voor onderzoek. Het is duidelijk dat er voor een gigantisch bedrag gestolen is.

Enkele uitbaters van een andere zaak in de straat laten weten dat camerabeelden van die nacht verdwenen zijn in hun zaak. Maar of die feiten iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk.