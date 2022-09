"Aandacht van ouders neemt af": 1550 kinderen verloren gelopen aan de kust

De intercommunale voor kustreddingsdiensten verklaart de slechte cijfers door het mooie zomerweer. Op bomvolle stranden is het makkelijk om elkaar uit het oog te verliezen. Volgend jaar willen ze meer inzetten op de gratis verdwaalarmbandjes. Elk verdwaald kind zorgt voor extra belasting bij de reddingsdiensten.

“Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen goed in de gaten te houden. We merken de laatste jaren dat veel ouders die verantwoordelijkheid niet altijd even nauw nemen en voorrang geven aan hun gsm of een boek, en de kinderen vrij loslaten op het strand met alle gevolgen vandien,” zegt An Beun van kustreddingsdienst IKWV.

“We blijven inzetten op sensibiliseren, met onder andere de gratis polsbandjes die op veel plaatsen af te halen zijn. Maar we werken ook samen met onder andere de NMBS om de dagjestoeristen aan te sporen om hun kinderen goed in de gaten te houden. En we zullen ook in het najaar nog overleggen met verschillende instanties en partners, om te kijken hoe we dat probleem nog beter kunnen aanpakken.”