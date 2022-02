Met steun van ‘Kom op tegen kanker’ begeleidt het Fika-huis als eerste organisatie mensen die herstellen van kanker. Nog altijd vallen duizenden patiënten na hun behandeling in een zwart gat. Vandaag steken ze de kankerpatiënten van het AZ Sint-Janziekenhuis in Brugge een hart onder de riem. Met een luisterend oor en een kop koffie slaan vrijwilligers een praatje over het hersteltraject.

Bekijk ook