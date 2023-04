Toerisme Westhoek organiseert dit weekend in tal van cafés in de Westhoek en Frans-Vlaanderen het 'Weekend van het Volkscafé'.

Café Navaro in Vleteren is zo'n volkscafé. Daar was het vanmorgen drummen om nog binnen te kunnen. Maar dat is niet overal zo. Sterker nog, het volkscafé is met uitsterven bedreigd, ondermeer door de concurrentie van hippe bars en pop-up-beachlounges. Met een speciaal weekend wil Toerisme Westhoek aandacht vragen voor de ouderwetse charme van een volkscafé.