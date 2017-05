Er zijn alcoholcontroles in volgende zones: PZ Regio Tielt, PZ Bredene/De Haan, PZ Mira en PZ Arro Ieper.

In PZ Oostende wordt er niet alleen op alcohol, maar ook op drugs gecontroleerd en dat is ook het geval in PZ Westkust.

De wegpolitie voorziet snelheidscontroles zonder onderschepping op zaterdag 20 mei op de E17 tussen Kortrijk en Waregem.