Aangepaste verlichting "verlicht" dementie

Uit een studie uitgevoerd in een woonzorgcentrum in Roeselare, blijkt dat de symptomen van dementie kunnen worden verlicht door speciale verlichting doorheen de dag.

De studie werd uitgevoerd door Eowyn Van De Putte (KU Lueven) en Sara Kindt (Howest) in woonzorgcentrum De Zilverberg in Roeselare. Bewoners met dementie werden aan speciaal licht blootgesteld doorheen de dag: 's morgens hoge verlichttingssterktes met veel blauw in het spectrum, en lagere lichtniveaus later op de dag.

De resultaten bij 30 bewoners tonen aan dat de aangepaste verlichting hen helpt om een stabieler slaapritme te ontwikkelen. Daarnaast vertonen de bewoners ook minder depressieve symptomen en geagiteerd gedrag.