Aangespoelde bruinvis overleden: "dier was vogel voor de kat"

De bruinvis die dit weekend is aangespoeld voor onze kust, was eigenlijk niet meer te redden. Dat zegt een dierenarts aan onze redactie. Het dier overleed gisteravond laat.

De bruinvis spoelde gisterochtend levend aan in Koksijde. Het dier raakte niet meer op eigen kracht in het water. Hij is uit het water gehaald en overgebracht naar het dolfinarium in Brugge. (lees meer onder de video)