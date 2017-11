Het is al vijf jaar geleden dat er nog eens een witsnuitdolfijn is aangespoeld op een strand aan onze kust. Het gaat om een vrouwtje van ruim 2,5 meter lang. Het dier is aangespoeld de buurt van het openluchtzwembad in Oostduinkerke. Het dier is wellicht in een net van een vissersboot terechtgekomen.