Aangrijpende wake voor vermiste duiker Kurt

De wake vond plaats aan het huis van Kurt, in de Ruddervoordestraat. Vrienden brachten getuigenissen, dag op dag één jaar na de fatale duik van de Torhoutse goochelaar, die toen 53 was. Ongeveer een maand geleden is het lichaam van zijn vriendin Nathalie Fiers uit Oostkamp terug gevonden. (Lees verder onder de foto)

Dinsdagavond werden herinneringen opgehaald, getuigenissen verteld, onder leiding van priester Luk Brutin. Onder meer de ouders van Kurt waren er, net als zijn tienjarige zoontje en de Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert. Op het einde van de wake werden witte ballonnen opgelaten.