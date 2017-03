Aanklager eist 25 jaar cel voor partnermoord

Het openbaar ministerie heeft 25 jaar cel gevorderd tegen een vrouw uit Oostende voor de moord op haar partner in september 2014.

De toen hoogzwangere vrouw bracht hem om het leven met messteken tijdens een hoogoplopende ruzie in hun appartement op de hoek van de Romestraat en de Kaïrostraat. Tijdens die ruzie stak zij meerdere keren in de hals van haar vriend. Aanslepende relatieproblemen lagen aan de basis van de steekpartij. Zo dreigde het slachtoffer er naar verluidt mee om hun vijfjarige zoontje mee te nemen naar hun thuisland Macedonië. De vrouw zit intussen al twee jaar in voorhechtenis.

Psychische problemen

De vrouw kampt met psychische problemen. Ze heeft enkele zelfmoordpogingen achter de rug en werd kort voor de feiten nog opgenomen, aldus haar advocaat. Volgens de gerechtspsychiater heeft ze een bi-polaire stoornis en wentelt ze zich in de slachtofferrol. Ze schildert haar vriend af als een tiran die niet om hun zoontje geeft maar uit het onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Volgens de familie van het slachtoffer heeft ze de moord gepland.