Aanklager wil homejackers voor jaren in de cel

Voor de Ieperse strafrechter heeft het openbaar ministerie tot acht jaar cel gevorderd tegen de verdachten van een homejacking in Oostnieuwkerke vorig jaar.

In juli drongen toen twee homejackers een woning binnen, terwijl een derde buiten de wacht hield. De bewoner kreeg klappen en werd gekneveld en opgesloten. De overvallers namen geld, juwelen, bankkaarten en twee wagens mee. De voertuigen werden in Duitsland teruggevonden.

Georgiërs

Een drietal maanden na de homejacking werd een Russische verdachte in de boeien geslagen. Hij hield wellicht buiten de wacht, terwijl zijn twee Georgische kompanen binnen aan de slag gingen. Zij zijn nog steeds spoorloos. Een van hen wordt ook verdacht van een inbraak in Waregem en een gewapende overval in Zwalm. Hij riskeert een effectieve celstraf van acht jaar. De andere Georgiër, die ook zou hebben meegewerkt aan de gewapende diefstal, dreigt zes jaar te krijgen. Tegen de Rus, die wel voor de rechter verscheen, werd drie jaar effectief gevorderd. Hij beweert dat hij de andere twee alleen liet en vertrok, toen hij hun plannen vernam. Vonnis op 11 december.