Aankomst Sint met traditionele Zwarte Pieten in Kortrijk

Vanmorgen meerde Sinterklaas samen met zijn Zwarte Pieten aan in Kortrijk. En de Zwarte Pieten waren ook nog echt zwart. Het is een bewuste keuze van de stad om de Pieten goed zwart te houden en er geen roetpieten van de maken.

Hoewel over dit onderwerp al veel discussie is gevoerd ruilt de stad Kortrijk de Zwarte Pieten toch niet in voor roetpieten. Dit zorgde ook opnieuw voor politiek debat.

"Het is een onschuldig kinderfeest waar iedere Vlaming al jaar en dag mee is opgegroeid. Dat geldt ook voor Kerstmis, Pasen, carnaval, ... Er nemen ongetwijfeld mensen aanstoot aan Zwarte Piet. Maar in deze tijden van politieke correctheid en woke-hysterie zouden we zo goed als elke traditie kunnen afschaffen, telkens een minderheid daar aanstoot aan neemt. Het is duidelijk dat er meer aan de hand is met de recente aanvallen op Zwarte Piet", vindt Kortrijks Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch.

David Wemel, fractieleider voor Groen, vindt het dan weer jammer dat deze discussie in 2022 nog gevoerd wordt. "Samenlevingen en onze omgang met elkaar veranderen. Net zoals we seksistische opmerkingen niet langer aanvaarden, is het voor ons ook onbegrijpelijk dat we op een publiek feest, zoals de intrede van de Sint, bewust kiezen om een groep mensen voor de borst te stoten. Voor ons gaat het over respectvol samenleven. Andere steden toonden ondertussen dat er een perfect alternatief is. Dat categoriek weigeren en jezelf op de borst kloppen als bewaarders van een achterhaalde traditie, is niet het Kortrijk waar wij met Groen voor staan."

Op 6 november meert Sint-Maarten aan in Aalst, waar de Pieten zelf beslissen hoe zwart ze zich kleuren. Als de Sint aankomt in Antwerpen zullen de Pieten slechts zwarte roetvegen in het gezicht hebben. Daar koos de VRT al voor in 2015 en dat wijzigt niet.