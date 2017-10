Aanlandingsplicht onhaalbaar voor Vlaamse visserij

Dus ook de ondermaatse (te kleine) vis moeten ze aan land brengen, als die in hun netten heeft gezeten. Nu mogen vissers die nog terug in het water gooien, en die vis telt dan ook niet mee voor het quotum.

De Europese aanlandingsplicht brengt daar in 2018 verandering in. De ondermaatse aangelande vis gaat straks wel degelijk afgetrokken worden van het quotum. Dat betekent dat de limiet sneller gehaald wordt. Dat moet op termijn de visbestanden verhogen.

Gevolg is dan wel dat een bepaald visgebied dan wordt afgesloten. Als dus van één soort de maximale vangst is bereikt, kan er in dat gebied ook niet meer op andere soorten gevist worden. En dat is onhaalbaar voor de gemengde visserij zoals de Vlaamse.

Het West-Vlaamse Europarlementslid Tom Vandekaendelaere wil alvast dat de aanlandingsplicht voor de Vlaamse vissers wordt herbekeken op basis van wetenschappelijke gegevens.