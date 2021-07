Aanmeldingsplicht voor je strandplekje verlengd

Aanmelden is nodig van aan het Westerstaketsel tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. (Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand). Op de andere stranden is er geen aanmelding nodig. Het systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is. "Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Door het activeren van ons aanmeldingssysteem willen we een goede inschatting krijgen van de te verwachten drukte om zo de nodige maatregelen te kunnen treffen.”

Hoe aanmelden?

Iedereen kan vanaf 14 juli gratis aanmelden via deze website, via de balie van Toerisme Oostende of het gratis nummer 0800 62 167 (tussen 08.00 en 20.30 uur). Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14.00 uur. Het systeem werd aanvankelijk geactiveerd van zaterdag 17 juli tot en met woensdag 21 juli, maar dit wordt dus verlengd.