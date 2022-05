Aanpassingen in industrieterrein Tielt moeten waterschaarste tegen gaan

Waterschaarste dreigt door de klimaatverandering een almaar groter probleem te worden, ook voor de industrie. Door een reeks slimme ingrepen willen ze in Tielt daar iets aan doen.

Industrieterrein Tielt-Noord is een van de drie projecten die gefinancierd worden in het Blue-deal programma. Met dat initiatief wil de Vlaamse regering iets doen aan droogte en waterschaarste.

Dat gebeurt in Tielt-Noord door een aantal slimme ingrepen om het regenwater in de bodem te laten infiltreren, of om het te bufferen voor lokaal hergebruik. Bijkomend voordeel, het industrieterrein wordt zo een stuk groener en verkeersveiliger.