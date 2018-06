De man die eind 2016 in Gits het jonge meisje Saar Gevaert dood reed en vluchtmisdrijf pleegde, gaat opnieuw in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Het gaat weliswaar over een andere verkeersovertreding. In november 2017, tien maanden later, pleegde de man opnieuw vluchtmisdrijf, nadat hij in Ledegem met zijn wagen tegen een elektriciteitspaal reed. De Kortrijkse rechtbank gaf hem voor die feiten de maximumstraf: een rijverbod van vijf jaar en zes maanden cel. Daartegen tekent hij nu beroep aan.

