Aanschuiven aan stoffenwinkels

Het was druk in de stoffenwinkels die sinds vandaag opnieuw open mogen. Op sommige plaatsen stonden mensen lang aan te schuiven voor ze binnen mochten, want het aantal mensen dat tegelijk in de winkel mag, is beperkt.

Stoffenwinkels mogen een week vroeger dan andere winkels de deuren openen, om mensen de kans te geven om zelf hun mondmaskers te maken. Het was druk in alle filialen van Veritas maar bijvoorbeeld ook bij Meky Shop in Diksmuide. Daar stonden mensen uren in de rij om stoffen en spullen te kopen om mondmaskers te maken. Iedereen die een beetje handig is zet zich blijkbaar aan het naaien. De zaakvoerders van Meky zijn blij dat ze vandaag al open konden. Klanten willen mondmaskers maken in allerlei stoffen, kleuren en motieven, zeggen ze.