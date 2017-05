Aantal actieve priesters zal fors dalen

In 2030 zal het aantal actieve priesters in de Vlaamse bisdommen zowat zijn gehalveerd.

In 2020 kunnen de bisdommen nog rekenen op 400 priesters. In 2030 zal dat aantal gekrompen zijn tot 237. Op het bisdom Brugge na zullen alle Vlaamse bisdommen tegen dan een actief priesterkorps tellen van minder dan vijftig. Dat meldt Kerk & leven. In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. Ook in de overige bisdommen zal het aantal priesters fors dalen.

Vrij optimistische voorspelling

Kerk & leven zocht aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uit hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen. Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & leven nog een vrij optimistische voorspelling. "De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de Kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt", stelt Vandewiele.