Aantal besmettingen blijft stijgen, andere cijfers blijven dalen

Het aantal coronabesmettingen in ons land zit nog altijd in stijgende lijn. Het gemiddelde dagcijfer tussen 5 en 11 januari lag met 2.085 gevallen 24 procent hoger dan de voorgaande periode van zeven dagen.

Dat er ook fors meer getest wordt, is een van de verklaringen voor de toename. Zo werden tussen 5 en 11 januari ongeveer 44.300 tests afgenomen, goed voor een stijging met 61 procent.

In de periode van 8 tot en met 14 januari werden dagelijks gemiddeld 121 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 7 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Er liggen daarmee volgens de meest recente cijfers 1.908 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 346 patiënten intensieve verzorging nodig hebben.

Ook het aantal coronadoden blijft dalen. In de periode van 5 tot en met 11 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 52 mensen door het virus, 17 procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.294 mensen aan COVID-19.

Nieuwe lockdown

Op dit moment zijn er zowat 100 gevallen vastgesteld van afwijkende varianten van het coronavirus in ons land. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst. "Dat is natuurlijk een steekproef, dus waarschijnlijk moet je dat met 100 vermenigvuldigen." Volgens Van Ranst is dit een situatie waar wetenschappers al even voor waarschuwen. Eigenlijk moeten we de niet-essentiële reizen verbieden, zegt hij. "Ten strengste afraden, is niet hetzelfde als verbieden. We zijn eigenlijk goed bezig, dus dan wil je niet die instroom van die extra varianten."

Van Ranst beseft dat de grenzen sluiten bijzonder moeilijk is. "Ik realiseer me ten volle dat die dingen bijzonder moeilijk zijn, maar soms is het ook wel nodig. In ieder geval moeten we toch controleren."Wat een nieuwe volledige lockdown betreft, zegt Van Ranst dat "we daar op dit moment nog niet zitten". "We zijn het vijfde beste land in Europa. Een lockdown is prematuur, maar we moeten natuurlijk de plannen wel klaar hebben."

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.