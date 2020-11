Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft dalen, bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen

Er lagen volgens de laatste cijfers zaterdag nog 6.504 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 4 procent minder dan vrijdag, en al 13,1 procent minder dan op 3 november. Toen was een recordaantal van 7.489 bedden ingenomen.

Van de opgenomen coronapatiënten hebben er nog 1.423 intensieve zorgen nodig. Bij 870 patiënten is beademing met behulp van een machine nodig. De laatste zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 479 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 23 procent minder dan in de zeven dagen die vooraf gingen.

Ook het aantal bevestigde besmettingen neemt af. Gemiddeld legden in de periode van 5 tot 11 november dagelijks 5.246 mensen een positieve coronatest af. Dat is ruim de helft (51 procent) minder dan het gemiddelde in de zeven dagen daarvoor.

De dodentol blijft verder toenemen. Er stierven sinds het begin van de pandemie in België al 14.303 mensen aan het virus. In de periode van 5 tot 11 november overleden dagelijks gemiddeld 202 mensen door Covid-19.

West-Vlaamse gemeentes in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.