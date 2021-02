Aantal besmettingen neemt verder af

Het aantal nieuwe besmettingen neemt verder af. Er werden in de week van 31 januari tot en met 6 februari gemiddeld 2.203 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 7 procent. De positiviteitsratio is zo...

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de Belgische ziekenhuizen, bevindt zich wel nog altijd in stijgende lijn. In de week van 3 tot en met 9 februari vonden er gemiddeld 124 hospitalisaties per dag plaats, een stijging met zes procent in vergelijking met een week eerder. Er bevinden zich momenteel 1.674 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, wat wel een daling is met 1 procent. Het aantal mensen met corona op de afdeling intensieve zorgen is met 2 procent toegenomen, tot 308.

In diezelfde week stierven gemiddeld 41 mensen per dag na een coronabesmetting, wat een daling is met ruim 4 procent. Sinds het begin van de epidemie heeft het virus in België al aan 21.472 mensen het leven gekost.

Vaccinatie

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat zeker 336.331 mensen een eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen, wat overeenstemt met 3,65 procent van de volwassen bevolking. Er kregen ook al 104.340 mensen een tweede dosis.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.