Aantal besmettingen stijgt opnieuw licht

Het aantal besmettingen is licht gestegen, vorige week waren er gemiddeld 85 besmettingen. Over de voorbije 2 à 3 weken is er wel nog een daling te zien.

Het aantal sterfgevallen en opnames in het ziekenhuis blijft wel licht verder dalen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 10 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis. Bij de vorige periode waren er dat nog 14. Per dag stierven de afgelopen week 3 mensen. In de vorige periode waren dat er nog 5.

Er liggen momenteel nog 165 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, waarvan 32 op intensieve zorgen.