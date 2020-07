Tussen 12 en 18 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 184 per dag.

Dat is een stijging van 89 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Later op de dag komt het Crisiscentrum tijdens een persconferentie met meer cijfers en duiding over de evolutie van het coronavirus. In totaal telt België nu 64.258 bevestigde gevallen.