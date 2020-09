Aantal coronabesmettingen klimt naar 680

Tussen 4 september en 10 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 680. Dat is een stijging met liefst 42 procent tegenover de week voordien.

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal coronabesmettingen een stijging. Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 93.455 gevallen. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. De nieuwe stijging met 42 procent bevestigt die trend. Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 26,6 (+9 pct). In totaal zijn in ons land al 19.313 opgenomen wegens COVID-19. Het aantal doden komt uit op 2 per dag. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.925. In ons land zijn er momenteel 70,6 (+24 pct) nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners

De voorbije 14 dagen was de toename van het aantal besmettingen in onze provincie het grootst in Kortrijk (+42), Oostende (+37), Brugge (+35), Lo-Reninge (+33), Ieper (+29) en Alveringem (+20). In 5 gemeenten kwamen er de voorbije twee weken geen besmettingen bij: in Lichtervelde, Damme, Koekelare, Kortemark en Langemark-Poelkapelle.

Aantal gevallen per 100.000 inwoners

Als we rekening houden met het aantal inwoners dan scoren deze gemeenten in West-Vlaanderen het slechtst: Lo-Reninge (1.003/100.000), Alveringem (401/100.000), Heuvelland (227/100.000), Meulebeke (138/100.000) en Vleteren (137/100.000).

Reproductiegetal het hoogst in West-Vlaanderen

Het reproductiegetal in ons land ligt opnieuw in alle provincies boven de grens van 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet en de coronavirusepidemie uitbreidt. Het is geleden van het weekend van 8 augustus dat die grens in alle provincies werd overschreden. Enkel in de provincie Namen bedroeg het R-getal zondag nog 0,974, terwijl dat maandag naar 1,133 is gestegen. In West-Vlaanderen ligt de mediane schatting van het reproductiegetal momenteel het hoogst op 1,598.