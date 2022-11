Aantal dodelijke ongevallen stijgt het sterkst in West-Vlaanderen

Volgens de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse op onze Vlaamse wegen in de eerste 9 maanden van dit jaar met meer dan 16% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

326 personen kwamen om het leven. Meer dan een kwart daarvan was een voetganger of fietser.

In West-Vlaanderen was de balans zeer negatief. Daar steeg het aantal doden met maar liefst 31% van 35 naar 46. In West-Vlaanderen vielen ook de enige twee dodelijke slachtoffers die met een e-step reden. In Limburg (-5 doden), Antwerpen (-3 doden) en Vlaams-Brabant (-3 doden) was de balans positiever dan vorig jaar. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden wel, van 30 naar 35.

Het beter beschermen van de kwetsbare weggebruikers is de belangrijkste uitdaging van onze verkeersveiligheidspolitiek van de komende jaren, zegt VIAS.