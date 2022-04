Aantal dodelijke ongevallen stijgt weer

Het aantal dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen is vorig jaar opnieuw gestegen, terwijl de cijfers de twee jaren daarvoor daalden.

In 2021 waren er 58 dodelijke ongevallen, in 2020 51 en in 2019 58 en in 2018 82. De meeste ongevallen gebeurden op gewestwegen en werden veroorzaakt door mannelijke chauffeurs tussen de 28 en 39 jaar.

In 2021 kwamen ook 12 fietsers om het leven. In 2020 waren dit er opvallend meer: 23. De coronamaatregelen en het mooie weer in september speelden hierbij een significante rol.

Deze cijfers komen van het secretariaat van de gouverneur. Hij raadt alle chauffeurs aan om de wegcode te respecteren, en alert te zijn. Hij doet ook een aantal aanbevelingen. Hieronder zie je de volledige lijst: