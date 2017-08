Aantal geregistreerde orgaandonoren stijgt, tekort blijft

In 2015 waren 211.205 mensen als orgaandonor geregistreerd in ons land, de eerste drie maanden van vorig jaar steeg dat aantal tot 229.889.

Toch waren er in 2015 maar 315 donoren. Dat blijkt uit cijfers die volksvertegenwoordiger Els Van Hoof (CD&V) opvroeg bij minister Maggie De Block. Van de 315 transplantaties ging het om 209 hersendode en 106 hartdode patiënten. Uit de cijfers blijkt dat alle donoren in ons land meest de lever (83,7%) doneerden, gevolgd door nieren (79,6%), long (35,3%), hart (23,6%) en pancreas (3,5%).

Sinds 2013 worden er ook organen gedoneerd na euthanasie. In 2013 ging het om 3 donoren, in 2014 om 4 en in 2015 om 8 donoren na euthanasie. “De Transplantatiewet hanteert het principe dat elke Belg verondersteld wordt donor te kunnen zijn, tenzij men dit expliciet weigert via een negatieve registratie.“, legt Van Hoof uit. Wie zich laat registreren bij de dienst bevolking van zijn gemeente, geeft te kennen dat er na hun eventuele overlijden sowieso organen mogen weggenomen worden. Het kan ook in omgekeerde zin, je kan te kennen geven dat je geen orgaandonor wil zijn.

Huisarts

"Ondanks het feit dat iedereen verondersteld wordt donor te kunnen zijn, blijft het aantal effectieve donaties laag en slagen we er niet in om ons tekort aan donoren weg te werken.”, benadrukt de CD&V politica. "We moeten vaststellen dat sommige patiënten op wachtlijsten onvoldoende snel geholpen kunnen worden en helaas overlijden nog voor dat er voor hen een nieuw orgaan is gevonden".

Omdat de registratie bij het gemeentehuis vaak als rem werkt, heeft Nathalie Muylle uit Roeselare samen met Els Van hoof en N-VA een wetsvoorstel ingediend om de registratie als orgaandonor voortaan via de huisarts mogelijk te maken.