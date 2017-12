Het aantal inbraken in West-Vlaanderen is de jongste jaren fors gedaald.

De cijfers zijn een derde tot de helft afgenomen. De politiezone Spoorkin (Alveringem, Lo-Reninge, Veurne) spant de kroon. Vandaag is het aantal inbraken er gedaald tot een tiende van wat het was in 2014. Allicht hebben de verscherpte grenscontroles, na de aanslagen in Frankrijk en België, ook inbrekers tegengehouden. De grenzen worden nu beter bewaakt. Er zijn ook meer buurtinformatiewerken en sociale media worden beter ingezet in de strijd tegen criminaliteit.