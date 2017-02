De bevolkingsaangroei was voor het tweede jaar op rij het grootst in de deelgemeente Ruddervoorde (+52), maar ook de andere deelgemeenten kenden een groei. In 2016 waren er opnieuw meer geboorten (225) dan sterfgevallen (192). Er wonen net iets minder mannen (11.624) dan vrouwen (11.661). De voorbije tien jaar is de bevolking van Oostkamp elk jaar toegenomen, in totaal goed voor 1351 extra inwoners. Volgens een analyse zullen er tegen 2030 24.346 Oostkampenaren zijn.