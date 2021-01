Aantal nieuwe coronagevallen blijft in dalende lijn

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft in België dalen. In de week vanaf 26 december tot en met 1 januari kwamen er per dag gemiddeld 1.582 bij.

Zo blijkt donderdagochtend uit voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een daling met 14 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen.

Er blijven ook minder COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen belanden. Vanaf 29 december tot en met 4 januari waren er gemiddeld ruim 139 opnames per dag, 14 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

Momenteel liggen 2.227 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (+2 procent), van wie 463 (-1 procent) op de afdelingen intensieve zorg. Het aantal nieuwe overlijdens blijft eveneens dalen.

Vanaf 26 december tot en met 1 januari bezweken dagelijks gemiddeld 65 mensen aan COVID-19, 22,9 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen. De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 650.887. Het totale dodental bedraagt 19.750.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.