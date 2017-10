Aantal OCMW-begrafenissen verdubbeld in Oostende

Het aantal OCMW-begrafenissen in Oostende is in één jaar tijd verdubbeld. Volgens OCMW-voorzitter Vanessa Vens zijn daar vesxchillende redenen voor. Vaak heeft de overledene geen familie of zelf geen financiële middelen meer, anderzijds zijn er ook nabestaanden die onvoldoende geld hebben om de uitvaart te betalen of die geen duurzame band meer hebben met de overledene. Maar dat laatste wordt wel onderzocht. Vorig jaar waren er vijftien OCMW-begrafenissen, nu al dertig. Voor kerkelijke OCMW-begrafenissen wordt de Sint-Janskerk gratis ter beschikking gesteld, maar omdat er ook vaak geen familie aanwezig is, doet het OCMW een beroep op vrijwilligers om de laatste eer te bewijzen.