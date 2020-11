Aantal overlijdens in België boven 14.000, bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen

Het aantal overlijdens door het coronavirus in België is boven de kaap van 14.000 gestegen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van gezondheidsagentschap Sciensano. Bekijk hier de West-Vlaamse coronacijfers.

Terwijl het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames in een dalende trend zitten, is dat voor de overlijdens nog niet het geval. In totaal heeft Sciensano momenteel 14.106 overlijdens geregistreerd. Vrijdagochtend stond de teller op 13.891 sterfgevallen.

Dagelijks stierven er in de week van 4 tot en met 10 november gemiddeld 201 mensen aan Covid-19. Dat zijn er 20,1 procent meer dan in de week die voorafging. Een grote meerderheid van de patiënten die overlijden, zijn 75-plussers. Maar er sterven ook jongere mensen aan Covid-19. Vorige week waren er in de groep van 25- tot 44-jarigen bijvoorbeeld vijf overlijdens.

In de Belgische ziekenhuizen lagen vrijdag 6.762 coronapatiënten, van wie er 1.457 op de dienst Intensieve Zorgen verbleven en 897 beademing nodig hadden. Op het hoogtepunt, op 3 november, werden 7.489 patiënten geteld in ziekenhuizen.

West-Vlaamse gemeentes in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.